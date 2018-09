F1, GP Russia 2018: come vederlo in tv. Programma e orari su Sky e TV8

Sono passate ormai due settimane dal magico weekend di Lewis Hamilton in quel di Singapore, in cui l’inglese è riuscito ad allungare in classifica iridata grazie ad un leggendario giro di qualifica che gli è valso la pole position ed il successo finale. Il circus si trasferisce a Sochi, in Russia, per il sedicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, che si disputerà da venerdì 29 a domenica 31 settembre. La gara si disputerà alle ore 13.10 italiane, con il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel che è costretto a vincere per continuare a sperare nel suo quinto titolo iridato della carriera, anche se adesso deve rimontare ben 40 punti al miglior Lewis Hamilton di sempre nelle ultime sei gare della stagione.

Il weekend del Gran Premio russo verrà trasmesso integralmente in diretta tv esclusiva su Sky ai canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), mentre TV8 manderà in onda in differita le qualifiche (ore 19,00) e la gara (ore 21.00). Tutte le sessioni del fine settimana saranno visibili anche in diretta streaming su Sky Go, piattaforma riservata solo agli abbonati Sky. OASport vi garantirà la copertura totale dell’evento con le consuete DIRETTE LIVE testuali con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi davvero nulla dell’infinita lotta per il campionato tra Vettel e Hamilton.

PROGRAMMA COMPLETO GP RUSSIA 2018

VENERDÌ 28 SETTEMBRE

ore 10.00-11.30 Prove libere 1

ore 14.00-15.30 Prove libere 2

SABATO 29 SETTEMBRE

ore 11.00-12.00 Prove libere 3

ore 14.00-15.00 Qualifiche

Differita delle qualifiche su TV8 alle ore 19.00

DOMENICA 30 SETTEMBRE

ore 13,10 Gara

Differita della gara su TV8 alle ore 21.00













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI