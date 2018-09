F1, GP Italia Monza 2018: le previsioni meteo. Possibilità di pioggia per le qualifiche, mentre domenica sarà gara asciutta

Il weekend dell’attesissimo Gran Premio d’Italia 2018 di Monza è entrato ormai nel vivo con la prima giornata di prove libere che è andata in archivio con la Ferrari di Sebastian Vettel in testa alla classifica combinata dei tempi delle prime sessioni di prova. Il Mondiale di F1 affronta l’ultimo appuntamento europeo prima di cominciare la lunga trasferta asiatica in cui si deciderà la lotta al titolo iridato piloti e costruttori con una situazione che al momento premierebbe Lewis Hamilton e la Mercedes.

Le condizioni meteo nell’ultimo periodo hanno influito l’esito di qualifiche e gare, con una Mercedes che ha mostrato la sua forza su asfalto bagnato ai danni di una Ferrari che non è parsa così competitiva in condizioni di pista bagnata. La pioggia è stata protagonista anche nella mattinata di ieri, causando la cancellazione delle prove della GP3 e costringendo i team di F1 a girare su un asfalto insidioso. Le previsioni meteorologiche sono incerte per quanto riguarda la giornata odierna, con una possibilità di pioggia nell’orario in cui sono previste le qualifiche (dalle ore 15.00 alle 16.00 circa) che si aggira intorno al 50%. Una perturbazione che dovrebbe comunque allontanarsi questa sera e non causare problemi per la giornata di domenica, in cui sono previste temperature abbastanza basse (20°C) e cielo coperto con possibili schiarite ma il pericolo di una perturbazione per la gara dovrebbe essere scongiurato.

FOTOCATTAGNI