F1, Charles Leclerc subito sulla Ferrari! Test Pirelli per le gomme 2019, ci sarà anche Sebastian Vettel

Charles Leclerc al volante della Ferrari già nel 2018! Il monegasco sarà infatti al volante della Rossa domani e venerdì durante i test Pirelli che si disputeranno a Le Castellet (Francia), finalizzati alla delibera degli pneumatici 2019. Il giovane pilota, che dal prossimo anno affiancherà Sebastian Vettel a Maranello, si metterà subito alla prova e testerà in anteprima le mescole per la prossima stagione. Non soltanto Leclerc in pista ma anche Sebastian Vettel che, dopo le difficoltà avute tra Monza e Singapore, cercherà di rialzare prontamente la testa e di mettere giri nelle gambe in vista del GP di Russia.

Ottima scelta da parte di Maurizio Arrivabene che ha pensato di mettere nelle stesse condizioni i piloti del Cavallino Rampante in vista della prossima stagione, scoprendo quali saranno le novità di Pirelli per il prossimo Mondiale F1. La Mercedes si affiderà a Valtteri Bottas, non ci sarà Lewis Hamilton. Il programma della Pirelli prevede poi altri test dopo il GP del Giappone con la Renault e con la Sauber dopo il GP del Messico. Gli pneumatici 2019 verranno deliberati durante il weekend del GP di Abu Dhabi che chiuderà la stagione.













FOTOCATTAGNI