European Championships e European Games: verso una soluzione unitaria?

Il presidente dei Comitati Olimpici Europei, lo sloveno Janez Kocijančič ha affermato, al sito insidethegames.biz, che European Championships e European Games possano coesistere nel loro format quadriennale di rassegne multisport, in quanto non sono competizioni in contrasto tra loro.

Kocijančič ha affermato: “Lavoriamo insieme, il principio di base nello sport è l’autonomia. Le nazioni europee nello sport prendono le loro decisioni, guardando ai soldi che ottengono dai loro Campionati e quindi abbiamo deciso assolutamente di non combattere contro gli Eurpean Championships, in quanto non sono la stessa cosa e non valgono come qualificazioni olimpiche“.

Il numero uno dell’EOC ha supervisionato la riunione del Comitato Esecutivo a Stoccolma la scorsa settimana, che ha ufficialmente aperto l’hosting dei Giochi Europei del 2023, ed è stato deciso sul fatto che la competizione, che ha fatto il suo debutto a Baku quattro anni fa, debba avere degli standard molto alti.

Lo sloveno ha dichiarato: “Sono stato ai Giochi Asiatici questo mese ed erano pensati molto più in grande rispetto ai Giochi Europei, ma al momento non abbiamo l’intenzione di realizzare Giochi così in grande. Vorremmo elevarne la qualità per essere secondi solo ai Giochi Olimpici, un’ambizione molto grande“.













Foto: Enrico Spada

