Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di venerdì 14 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Non c’è spazio per l’Italia nella finale individuale del grand prix dressage special, che assegnerà le iridate oggi, venerdì 14 settembre, nell’atto conclusivo in programma alle ore 16.30. I Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (USA) vivranno oggi una giornata dedicata totalmente al dressage, con la finale individuale special e la seconda parte della prima prova del completo a squadre e individuale, a cui prenderanno parte tre italiani.

Alle 17.30 ora italiana sarà il turno di Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond, poi alle 19.31 toccherà a Simone Sordi con Amacuzzi e alle 21.53 toccherà ad Arianna Schivo con Quefira de L’Ormeau. Una pattuglia decisamente competitiva, che proverà a dare man forte a Pietro Sandei, splendido undicesimo dopo la prima prova con Rubis de Prere, e a garantire al team azzurro un buon piazzamento in vista delle prove successive, in cui l’Italia proverà a rimontare posizioni e a risalire la china rispetto al decimo posto attuale.

Magari con un piazzamento tra i primi sei, che vale il pass automatico per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con tre binomi al seguito e la consapevolezza di disporre di un gruppo dotato di talento e carisma ma non sempre entusiasmante nei grandi appuntamenti.

Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta streaming su FEI TV, il portale web della Federazione internazionale, al costo di 17.99 euro per il pacchetto dedicato ai World Equestrian Games 2018, oppure di 64.99 euro per chi intende acquistare l’abbonamento per tutto l’anno.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 14 settembre – Mondiali Tryon 2018

Ore 15.00-22.30: Completo individuale e a squadre – Dressage

Ore 16.30-23.30: Dressage Grand Prix Special individuale (finale)

ITALIANI IN GARA

Completo: Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond (ore 17.30), Simone Sordi con Amacuzzi (ore 19.31) e Arianna Schivo con Quefira de L’Ormeau (ore 21.53).













Foto: FISE