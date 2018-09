Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di mercoledì 19 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Il momento più atteso dei Mondiali 2018 di equitazione è arrivato. A Tryon (USA) inizia l’avventura dell’Italia nel salto ostacoli, specialità in cui gli azzurri hanno dimostrato di poter competere ad armi pari con tutti e da 12 mesi rappresentano una potenza nel panorama internazionale.

Oggi, mercoledì 19 settembre, va in scena la prima prova, in cui a fare la differenza non sarà soltanto la precisione ma anche la velocità. Il ritardo, infatti, si convertirà in distacchi in termini di penalità, che andranno ad aggiungersi a quelle classiche correlate agli ostacoli abbattuti e al tempo massimo.

Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci e Emanuele Gaudiano difenderanno i colori italiani con l’obiettivo di posizionarsi subito in alto sia nella prova individuale sia soprattutto in quella a squadre, che assicura i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Nella giornata odierna, inoltre, si assegnano le medaglie per il para dressage individuale e per il volteggio, specialità in cui saranno in scena svariati rappresentanti azzurri.

Le gare saranno visibili in diretta streaming su FEI TV mediante abbonamento dedicato ai WEG 2018 al costo di 17.99 euro, oppure abbonamento annuale al costo di 64.99 euro.

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 19 settembre

Ore 14.30-23.30: Para-Dressage individuale (finale)

Ore 15.30-2.00: Vaulting Nations Cup Team Freestyle (finale)

Ore 15.00-23.15: Salto Ostacoli individuale e a squadre – Primo round

ITALIANI IN GARA

Para dressage: Federico Lunghi, Sara Morganti, Francesca Salvadè e Maurilio Vaccaro.

Salto Ostacoli: Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci e Emanuele Gaudiano.

Volteggio: Giovanni Bertolaso, Andrea Teresa Bordogna, Francesco Bortoletto, Anna Cavallaro, Yanik Chimirri, Greta Giannini, Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini.













Foto: Grassia / FISE