Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di martedì 18 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Archiviata la parentesi del dressage e del completo con l’assegnazione delle medaglie iridate e dei primi pass olimpici verso Tokyo 2020, i Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (USA) si apprestano a vivere una settimana intensa, che culminerà nel weekend con le finali del salto ostacoli. Ma intanto oggi, martedì 18 settembre, iniziano le gare del para dressage e del volteggio individuale e a squadre.

L’Italia si giocherà carte importanti anche in chiave podio. E nel volteggio sono ben otto gli italiani che scenderanno in pista per puntare ad un piazzamento di prestigio nella competizione. Si tratta di Giovanni Bertolaso, Andrea Teresa Bordogna, Francesco Bortoletto, Anna Cavallaro, Yanik Chimirri, Greta Giannini, Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini, che cercheranno di far saltare il banco soprattutto nella prova a squadre.

Nel para dressage, invece, la competizione vedrà la partecipazione di Federico Lunghi, Sara Morganti, Francesca Salvadè e Maurilio Vaccaro, che cercheranno di imporsi al cospetto dei migliori interpreti internazionali nella finale della specialità.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su FEI TV, mediante un abbonamento apposito per i WEG 2018, al costo di 17.99 euro, oppure con abbonamento annuale al costo di 64.99 euro.

PROGRAMMA E ORARIO

Martedì 18 settembre

Ore 14.30-23.30: Para dressage individuale (finale)

ore 15.30-1.00: Volteggio individuale e a squadre

ITALIANI IN GARA

Para dressage: Federico Lunghi, Sara Morganti, Francesca Salvadè e Maurilio Vaccaro.

Volteggio: Giovanni Bertolaso, Andrea Teresa Bordogna, Francesco Bortoletto, Anna Cavallaro, Yanik Chimirri, Greta Giannini, Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini.













Foto: FEI