Equitazione, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia nel completo ai raggi X

Sarà un’Italia a cinque punte quella che scenderà in campo nel completo a Tryon (USA), dove tra mercoledì 12 e domenica 23 settembre andranno in scena i World Equestrian Games 2018. Gli azzurri vanno a caccia di un’impresa strepitosa, un piazzamento tra i primi sei che permetterebbe di staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con il team Italia e con ben tre rappresentanti per la gara individuale.

Il bronzo agli Europei 2017 di Goteborg ha rinvigorito le ambizioni dell’Italia, che confida in un risultato di spessore per qualificarsi con grande anticipo ai Giochi. I cinque rappresentanti italiani del completo a Tryon saranno Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond, Pietro Roman su Barraduff, Pietro Sandei su Rubis e Prere, Arianna Schivo su Quefira de l’Ormeau, Simone Sordi su Amacuzzi, mentre a fungere da riserva ci sono Mattia Luciani su Leopold K e Clelia Casiraghi su Verdi. Di seguito, i convocati italiani ai raggi X:

Stefano Brecciaroli: l’esperto cavaliere italiano alla soglia dei 44 anni sarà presente ai Mondiali 2018 in sella a Byrnesgrove First Diamond. Vanta un argento nella prova a squadre agli Europei 2009 di Fontainebleau e ben 4 partecipazioni olimpiche tra Atene 2004 e Rio 2016, con il sesto posto a squadre nel 2008 come miglior risultato a Cinque Cerchi.

Pietro Roman: attualmente è il miglior rappresentante italiano in base ai risultati ottenuti negli ultimi dodici mesi. In sella a Barraduff ha già conquistato il bronzo a squadre agli Europei 2017 a Goteborg e ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, chiudendo al 23° posto come unico finalista italiano.

Pietro Sandei: campione italiano 2017, può stupire in sella a Rubis e Prere, con cui ha conquistato piazzamenti importanti negli anni scorsi in giro per l’Europa. Da tempo gli manca il guizzo per ergersi tra i migliori, ma la classe non gli manca per togliersi belle soddisfazioni.

Arianna Schivo: ha vinto il titolo italiano ad aprile e ha partecipato alla spedizione che ha conquistato il bronzo a squadre un anno fa agli Europei di Goteborg. Ed ora su Quefira de l’Ormeau proverà a dare continuità ai suoi risultati positivi, tentando di ottenere il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo aver ottenuto il 34° posto a Rio.

Simone Sordi: si è messo in luce a Vairano in sella ad Amacuzzi, chiudendo al secondo posto il CIC3* alle spalle di Susanna Bordone, dopo aver compiuto due prestazioni superbe nel dressage e nel cross country. Potrebbe rivelarsi una lieta sorpresa per l’Italia a Tryon.













Foto: FISE