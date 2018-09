Dudelange-Milan, Europa League 2019: programma, orari e tv

Ricomincia l’Europa League e riparte il cammino europeo del Milan, una delle due squadre italiane impegnate nella manifestazione. I rossoneri scenderanno in campo giovedì sera alle ore 21.00 in Lussemburgo contro il Dudelange, nella prima giornata del gruppo F, che vede presenti anche Olympiacos e Betis Siviglia.

Dopo il pareggio di Cagliari, la squadra di Gattuso vuole tornare subito alla vittoria e non c’è occasione migliore della sfida contro una formazione che è all’esordio assoluto ai gironi di Europa League. Il Dudelange è sicuramente una delle grandi sorprese di questa edizione e non puó rappresentare un pericolo per i rossoneri, vista anche la notevole differenza tecnica e di caratura delle due squadre.

L’esordio del Milan sarà visibile da tutti i tifosi rossoneri, visto che la partita verrà trasmessa in chiaro alle ore 21.00 da TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Confermata anche la visione su Sky Sport 1 ed inoltre anche in streaming grazie a SkyGo. OA Sport inoltre offrirà la diretta scritta di Dudelange-Milan.

Foto: Bertani/Shutterstock