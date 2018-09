Ciclismo su pista, impresa storica: Vittoria Bussi ha battuto il record dell’ora! Numero dell’azzurra in Messico

Vittoria Bussi ha battuto il record dell’ora! Una vera e propria impresa realizzata dalla 31enne che al Velodromo di Aguascalientes (Messico), a 1800 metri sul livello del mare, è riuscita a percorrere 48,007 chilometri nei canonici 60 minuti della prova. L’azzurra ha così spazzato via il vecchio primato che apparteneva alla statunitense Evelyn Stevens dal 27 febbraio 2016, surclassata per appena 27 metri. Vittoria è così diventata la seconda italiana a firmare il prestigioso record dell’ora dopo che Mary Cressari lo aveva detenuto tra il 1972 e il 1978 (41.471 km).

Questa atleta ha praticato il mezzofondo per tanti anni, poi ha abbandonato momentaneamente lo sport per conseguire una laurea in matematica e un dottorato di ricerca a Oxford. Nel 2015 si è innamorata della bicicletta e ha inseguito il sogno di questo primato riuscendo a entrare nella storia grazie all’impresa di questa notte.