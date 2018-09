Ciclismo, Ranking UCI: l’Italia scivola al terzo posto, Elia Viviani secondo dietro ad Alejandro Valverde

Rivoluzione nel ranking UCI, la classifica mondiale redatta dalla Federazione Internazionale di ciclismo. I tanti ribaltoni nelle posizioni che contano sono dovuti al fatto che sono usciti i risultati acquisiti ai Mondiali 2017 che si disputarono una settimana prima rispetto a quanto succede quest’anno (appuntamento a Innsbruck domenica 30 settembre). Lo slovacco Peter Sagan ha perso il primo posto proprio per questo motivo: il Campione del Mondo è scivolato in quinta posizione (3092 punti) lasciando così la vetta allo spagnolo Alejandro Valverde (3363) nonostante non sia riuscito a salire sul podio alla Vuelta.

Il 38enne iberico precede il nostro Elia Viviani che, grazie ai successi di tappa ottenuti alla Vuelta, è riuscito a recuperare una posizione (3271) ma purtroppo non potrà più recuperare visto che ha concluso la sua stagione e visto che Valverde non ha più punti da difendere (dunque potrà solo guadagnare). Il veronese ha per il momento strappato la piazza d’onore al francese Julian Alaphilippe (3241,12) che potrebbe rifarsi durante la rassegna iridata al pari del britannico Simon Yates che, grazie alla maglia rossa, ha recuperato ben otto posizioni salendo fino alla quarta piazza (3160). Soltanto sesto il gallese Geraint Thomas vincitore del Tour de France (2777,25), Chris Froome trionfatore al Giro d’Italia è sprofondato in 13esima piazza (2111,68) appena davanti a Tom Dumoulin (2047,19). Gli altri italiani sono tutti fuori dalla top 20, Vincenzo Nibali è 28esimo (1512) mentre Fabio Aru è 88esimo.

Brutte notizie per l’Italia che nel ranking riservato alle Nazioni perde una posizione e scivola al terzo posto (12903,79) sorpassata anche dalla Francia (13032,12) mentre il Belgio ha allungato in testa (13877,31). La Gran Bretagna, nonostante abbia vinto le tre grandi corse a tappe, è soltanto quinta (10571,28) preceduta anche dalla Spagna (10694,89).

RANKING UCI (TOP 10):

1. Alejandro Valverde (Spagna) 3363

2. Elia Viviani (Italia) 3271

3. Julian Alaphilippe (Francia) 3241,12

4. Simon Yates (Gran Bretagna) 3160

5. Peter Sagan (Slovacchia) 3092

6. Geraint Thomas (Gran Bretagna) 2777,25

7. Greg Van Avermaet (Belgio) 2669,47

8. Tim Wellens (Belgio) 2463

9. Michael Matthews (Australia) 2393,19

10. Primoz Roglic (Slovenia) 2280

RANKING ITALIANI (TOP 100):

2. Elia Viviani 3271

24. Sonny Colbrelli 1662,8

25. Diego Ulissi 1579

28. Vincenzo Nibali 1512

33. Domenico Pozzovivo 127

42. Andrea Pasqualon 1216

43. Gianni Moscon 1193,99

52. Matteo Trentin 1042

53. Giovanni Visconti 1040

66. Marco Canola 942

75. Damiano Caruso 880,14

80. Enrico Gasparotto 830

88. Fabio Aru 775

92. Davide Formolo 762

98. Francesco Gavazzi 688













Foto: Valerio Origo