Ciclismo: niente Mondiali per Fabio Aru? “Con questa condizione non sono sicuro di andare ad Innsbruck”

Una condizione che latita ad arrivare. “Spero di crescere giorno dopo giorno” ha dichiarato ieri dopo l’arrivo a La Camperona, dove ha perso ancora contatto dai big, scendendo ancor di più in classifica generale (è diciassettesimo dopo tredici tappe). Fabio Aru non sta assolutamente convincendo alla Vuelta a España 2018: ci si aspettava il salto di qualità dopo un Giro d’Italia da dimenticare, invece fino ad oggi il sardo ha sofferto costantemente in salita, staccandosi praticamente ogni giorno dai rivali.

La preoccupazione aumenta, in vista del finale di stagione. Davide Cassani, ct della nazionale, non ha mai messo in discussione il suo posto da titolare al Mondiale di Innsbruck, che si disputerà alla fine di settembre: un ruolo che dovrebbe essere da protagonista quello di Aru, visto un percorso che si addice davvero molto alle caratteristiche del capitano della UAE Emirates.

I dubbi però li ha aumentati lo stesso Aru, in un’intervista rilasciata a Cyclingweekly: “Sono lontano dai migliori in classifica generale, mi manca il cambio di ritmo nel finale, mi manca il ritmo dei corridori più forti. L’unica cosa da fare è rimanere concentrati, vivere giorno per giorno e vedere come va, ma con questa condizione non sono sicuro di poter prendere parte ai mondiali di Innsbruck. Vestire la maglia azzurra è sempre un onore, ma non so se potrò essere di aiuto ai miei compagni”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo