Ciclismo, Mondiali 2020: addio Vicenza, si svolgeranno in Svizzera. Tutte le assegnazioni fino al 2024

Il sogno di Vicenza termina qui. L’UCI quest’oggi ha infatti stabilito la sede dei prossimi Mondiali 2020 di ciclismo su strada che si terranno in Svizzera. L’evento fra due anni sarà dunque nei Cantoni di Vaud e Valais, mentre solo quattro stagioni dopo, nel 2024, la rassegna iridata sarà nell’Altipiano Svizzero, tra la zona alpina e le montagne del Giura.

Il Comitato Direttivo della Federazione Internazionale ha inoltre stabilito che nel 2021 saranno le Fiandre la sede prescelta. Non si conoscono ancora i dettagli delle città coinvolte che saranno rese note successivamente. UCI che poi ha confermato la volontà di organizzare un evento multidisciplinare nel 2023 a cui era interessata la Francia. Per quanto concerne l’edizione 2022, l’Australia è in pole position.

Venendo alla pista, sorride Achgabat, in Turkménistan, che ospiterà l’evento nel 2021 mentre la Val di Sole nello stesso anno accoglierà i Mondiali di mountain bike. Nel 2022 sarà lo sterrato francese, a Les Gets, ad ospitare i campionati del mondo del fuoristrada mentre nel 2024 si andrà a Vallnord Pal Arinsal (Andorra).

Assegnati anche i Mondiali 2021 di BMX a Papendal (Olanda), la rassegna iridata Master di ciclocross 2019 e 2020 sarà organizzata da Mol (Belgio), i campionati del mondo di mountain bike Masters UCI 2020 e 2021 si terranno in Francia a Pra-Loup, la competizione iridata di gran fondo 2021 la vedremo a Banja Luka (Bosnia) e quella del 2022 in Trentino. In Italia anche le rassegne di Four-cross UCI 2019, 2020 e 2021 in Val di Sole













Foto: profilo twitter Federciclismo