Ciclismo, Mondiali 2018: Tom Dumoulin uomo da battere nella cronometro individuale. Rohan Dennis l’unico in grado di rubargli lo scettro

Mercoledì 26 settembre andrà in scena la prova a cronometro élite maschile valida per i Mondiali 2018 di ciclismo su strada. I professionisti della corsa contro il tempo si sfideranno su uno scenario veramente arduo e lungo oltre 52 km; sul traguardo di Innsbruck (Austria) prevarrà chi possiede grandi doti di passista con ottime abilità di scalatore allo stesso tempo. Andiamo a scoprire il percorso ed i favoriti della cronometro maschile élite.

Percorso

Si parte da Alpbachtal e si giunge sul traguardo di Innsbruck dopo un’estenuante prova lunga 52,5 km. Gli specialisti condurranno con una velocità molto elevata e costante i primi 30 chilometri di corsa prettamente pianeggianti. Dopodiché comincia la durissima salita sul Gnadenwald: 4,9 km a testa in su con una pendenza media del 7,1% e punte che toccano quota 15%. Superato il tratto più impegnativo si scollina per una decina di migliaia di metri fino alla località di Absam, per poi affrontare l’ultima parte in saliscendi.

Favoriti

Con un titolo iridato da difendere, anche quest’anno Tom Dumoulin si rivela l’uomo da battere della prova mondiale basata sul tempo. Il 27enne olandese ha dimostrato nel corso della stagione di andare fortissimo in salita (secondo in generale al Giro d’Italia e al Tour de France), dunque potrebbe fare la differenza nel tratto che porta a Gnadenwald, decisivo per le sorti della competizione. L’unico in grado di poter strappare al campione di Maastricht la maglia arcobaleno pare l’australiano Rohan Dennis, vincitore delle due cronometro individuali alla Vuelta di Spagna e anche lui in grado di cavarsela in montagna. Assente uno dei possibili favoriti sulla carta, lo sloveno Primoz Roglic, incentrato esclusivamente sulla prova in linea. Percorso che pare troppo impegnativo per il campione europeo Victor Campenaerts (Belgio) e lo spagnolo Jonathan Castroviejo.













