Ciclismo, Mondiali 2018: sfida a due nella cronometro maschile. Rohan Dennis contro Tom Dumoulin

Tutto pronto per la prima grande sfida per quanto riguarda gli elite uomini al Mondiale di ciclismo di Innsbruck. In attesa della durissima prova in linea di domenica 30 settembre, domani è in programma la cronometro. Sfida contro il tempo che vedrà uno scontro diretto tra i due grandissimi favoriti della vigilia: Rohan Dennis prova a fare lo scalpo al campione in carica Tom Dumoulin.

Percorso

Si parte da Alpbachtal e si giunge sul traguardo di Innsbruck dopo un’estenuante prova lunga 52,5 km. Gli specialisti condurranno con una velocità molto elevata e costante i primi 30 chilometri di corsa prettamente pianeggianti. Dopodiché comincia la durissima salita sul Gnadenwald: 4,9 km a testa in su con una pendenza media del 7,1% e punte che toccano quota 15%. Superato il tratto più impegnativo si scollina per qualche centinaio di metri fino alla località di Absam, per poi affrontare l’ultima parte in saliscendi.

Altimetria

Favoriti

Come detto, una sfida a due. Tom Dumoulin, campione del mondo e vice campione olimpico in carica, vuol confermare il proprio titolo ma dovrà stare attentissimo agli attacchi di Rohan Dennis. L’australiano è l’uomo del momento: ha dominato le due prove contro il tempo alla Vuelta di Spagna e può insidiare l’olandese, che sembra però aver preparato al meglio l’appuntamento iridato. Un successo ciascuno nei due scontri diretti arrivati al Giro d’Italia: a Gerusalemme la Farfalla di Maastricht si è andata a prendere la prima maglia rosa, la risposta dell’oceanico è arrivata però a Rovereto. Il chilometraggio potrebbe favorire Dennis, la salita invece è positiva per l’atleta orange. Chi potrà inserirsi nella lotta? Michal Kwiatkowski potrebbe essere pericoloso su questo circuito, ma il polacco molto probabilmente conserverà le energie per la prova in linea. A cercare il podio Victor Campenaerts (Belgio), Jonathan Castroviejo (Spagna) e Bob Jungels (Lussemburgo). In casa Italia presenti Alessandro De Marchi e Fabio Felline: l’obiettivo per entrambi potrebbe essere la top-10.













