Ciclismo, Mondiali 2018: problemi finanziari in Sudafrica! Hendricks e Smit rinunciano, Impey assente

Quando i soldi fanno la differenza e impediscono di realizzare i propri sogni. Questo è il caso della Nazionale che avrebbe dovuto rappresentare il Sudafrica ai Mondiali 2018 di ciclismo che si disputeranno dal 24 al 30 settembre. Quattro atleti, infatti, si sarebbero dovuti presentare a Innsbruck (Austria) per partecipare alla rassegna iridata (tre per la prova in linea e uno per la cronometro) ma nelle ultime 24 ore tre ragazzi hanno dovuto rinunciare alla trasferta a causa di difficoltà finanziarie e gestionali della Federazione.

I sudafricani si sarebbero dovuti sobbarcare personalmente buona parte delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Si sono dunque dovuti chiamare fuori Clint Hendricks e Willie Smit (Katusha-Alpecin). Il quotato Daryl Impey (Mitchelton-Scott) non sarà al via della prova contro il tempo ma vi ha rinunciato perché non si sente in forma. Louis Meintjes (Dimension Data) al momento resterebbe l’unico sudafricano al via ma non si è ancora pronunciato in merito alla vicenda.













Foto: Isacco / Shutterstock.com