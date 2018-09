Ciclismo, Mondiali 2018: podio tutto olandese nella cronometro femminile. Annemiek van Vleuten difende il titolo, nona Longo Borghini

L’Olanda monopolizza il podio nella cronometro femminile e scrive la storia ai Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Per la prima volta una nazione riesce a conquistare tutte e tre le medaglie iridate nella stessa edizione in questa specialità. Oro per Annemiek van Vleuten, che difende il titolo e si impone davanti a Anna van der Breggen e Ellen van Dijk.

Van Vleuten ha rispettato il pronostico, andando a dominare questa prova, percorrendo i 27,8 km da Wattens a Innsbruck nel tempo di 34.25.36 con una media di 48.282 km/h. Nulla da fare per la grande rivale van der Breggen, che si deve accontentare per il secondo anno consecutivo dell’argento, con un ritardo di 28.99. Torna invece sul podio van Dijk, dopo l’oro europeo, terza con un ritardo di 1.25.19. Quarto posto beffardo invece per la canadese Leah Kirchmann, che vede sfumare la medaglia per meno di due secondi (1.26.81). Completa la top-5 la statunitense Leah Thomas a 1:32.39.

La migliore azzurra è Elisa Longo Borghini, che chiude in nona posizione con un ritardo di 2.17.12. Segnali positivi per la 26enne piemontese in vista della prova in linea, dove sarà la capitana della squadra azzurra. La 19enne Elena Pirrone, campionessa juniores lo scorso anno, è invece 21ma con 3.31.72 di ritardo.

Foto: Valerio Origo