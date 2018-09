Ciclismo, Mondiali 2018: l’Italia verso Innsbruck, convocazioni il 17 settembre. I dubbi e le certezze di Cassani, tra Nibali e Aru

La tappa di ieri alla Vuelta di Spagna ha lanciato segnali positivi e negativi in casa Italia quando mancano appena 24 giorni ai Mondiali, in programma domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck. Il CT Davide Cassani si trova proprio in terra iberica per vedere da vicino i suoi uomini e ponderare al meglio le convocazioni per la rassegna iridata: lunedì 17 settembre verranno comunicati a Milano i nomi dei 10 ragazzi che saranno protagonisti sulle strade austriache (8 titolari e 2 riserve).

Ieri abbiamo ammirato gli attacchi di Vincenzo Nibali nei primi 100 chilometri dove ha cercato di portare via più volte la fuga, Franco Pellizotti in fuga insieme ad Alessandro De Marchi che ha poi vinto la frazione in solitaria, ma purtroppo anche le difficoltà di Fabio Aru che nel finale ha perso 41” dagli altri uomini di classifica. Lo Squalo sta ritrovando il colpo di pedale giusto dopo l’operazione alla decima vertebra toracica e ha ancora tempo per trovare la forma migliore rivestendo così il ruolo di capitano, il 40enne dovrebbe essere il nostro regista in gara, il Rosso di Buja è l’uomo adatto per gli attacchi da lontano, tutto da vedere per il Cavaliere dei Quattro Mori a cui manca il fuorigiri e che nelle prossime frazioni dovrà dimostrare di meritarsi la maglia azzurra.

La presenza di Damiano Caruso ai Mondiali viene data per certa al pari di Domenico Pozzovivo che vedremo nel weekend durante le gare in Canada: il lucano ha sempre risposto presente con la massima professionalità quando è stato chiamato in causa e difficilmente sbaglierà in questa circostanza. Gianni Moscon sta invece scontando una squalifica e rientrerà in gara soltanto il 15 settembre in occasione della Coppa Agostoni: in quell’occasione dovrà dimostrare a Cassani di essere in condizione e che gli allenamenti allo Stelvio hanno dato dei buoni risultati. I dubbi sembrano dunque essere sull’ottavo nome per cui sarebbero in lotta i vari Puccio, Visconti, Ulissi, Ciccone. Per la cronometro, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero invece già stati selezionati Ganna e De Marchi.













Foto: Marco Alpozzi – LaPresse – Comunicato Stampa Rcs