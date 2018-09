Ciclismo, Mondiali 2018 in tv: a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv e streaming

E’ giunta l’ora di godersi l’ultima giornata, la più attesa, dei Mondiali di ciclismo su strada 2018. In scena sulle strade del Tirolo austriaco la prova in linea élite maschile che assegnerà l’oro iridato, nonché la maglia arcobaleno da portare sulle spalle per tutto il corso della stagione successiva, indossata da tre anni a questa parte dallo slovacco Peter Sagan, il quale faticherà tantissimo per conquistare un leggendario poker, dato che il tracciato si presenta tra i più impegnativi mai disputati nella rassegna in questione, il più arduo del nuovo millennio.

Una gara in cui l’abilità dei puri scalatori, insieme alla strategia delle varie rappresentative, ricopriranno un ruolo da protagonista in una delle corse più incerte negli ultimi anni nella competizione di livello globale. Francia e Spagna tra le nazionali più accreditate, con il transalpino Julian Alaphilippe e l’iberico Alejandro Valverde tra i più quotati per il successo; tra le formazioni più temibili anche la Colombia con un tridente spaventoso (Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez e Rigoberto Uran), la Gran Bretagna dei fratelli Simon e Adam Yates, oltre l’Olanda capitanata da Tom Dumoulin (ma che vanta anche atleti di spessore come Wout Poels, Steven Kruijswik e Bauke Mollema). L’Italia si inserisce tra le nazionali di punta per ambire al titolo, con Vincenzo Nibali nei panni di leader, ma se lo Squalo non riuscisse a reggere il ritmo dei migliori in salita a causa delle proprie condizioni non al 100% subentrerebbe Gianni Moscon, asso nella manica del ct Cassani e ritornato più forte che mai dalla squalifica inflitta dopo il comportamento antisportivo al Tour de France.

La prova su strada élite maschile dei Mondiali di ciclismo 2018 prende il via alle ore 9.40 da Kufstein, per poi completare i 258,5 km sul traguardo di Innsbruck, verso le ore 16.40 circa. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Rai integralmente (dalle 9.30 su Rai Sport e dalle 15.30 su Rai 3) ed Eurosport (dalle ore 11.45 su Eurosport 1). Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming su Rai Play ed Eurosport Player con copertura totale. Inoltre OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti costanti in tempo reale dal primo all’ultimo chilometro per non perdersi davvero nulla.

Domenica 30 settembre

Prova in linea élite maschile

Kufstein – Innsbruck, 258,5 km

Partenza: 9.40

Arrivo: 16.40













Foto: Valerio Origo