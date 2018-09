Ciclismo, Mondiali 2018: i convocati ed i partecipanti di tutte le nazionali. La startlist completa

Una settimana alla gara più attesa dell’anno: domenica 30 settembre al via da Innsbruck la prova in linea maschile del Mondiale di ciclismo 2018. Andiamo a scoprire i convocati e i partecipanti di tutte le nazionali nella startlist completa. C’è davvero il meglio a livello internazionale: dal campione uscente Peter Sagan passando per Alejandro Valverde e Julian Alaphilippe. Ovviamente ci sono gli otto azzurri: capitano Vincenzo Nibali.

Startlist Mondiale ciclismo 2018

Argentina (1)

Algeria (1)

Azzedine Lagabe

Youcef Reguigui

Australia (8) ✓

Simon Clarke

Rohan Dennis

Jack Haig

Chris Hamilton

Damien Howson

Robert Power

Nick Schultz

Rory Sutherland



Austria (6) ✓

Patrick Konrad

Michael Gogl

Felix Großschartner

Gregor Mühlberger

Lukas Pöstlberger

Georg Preidler

Azerbaijan (1) ✓

Kiril Pozdnyakov

Belgio (8) ✓

Tiesj Benoot

Laurens de Plus

Ben Hermans

Xandro Meurisse

Serge Pauwels

Dylan Teuns

Greg Van Avermaet

Tim Wellens

Bielorussia (4)

Stanislau Bazkhou

Vasil Kiryienka

Ilya Koshevoy

Andrei Krasinlikau

Aleksandr Riabushenko

Nikolai Shumov

Yahuen Sobal

Brasile (1) ✓

Nicolas Sessler

Canada (4) ✓

Rob Britton

Antoin Duchesne

Hugo Houle

Mike Woods

Colombia (8) ✓

Winner Anacona

Rodrigo Contreras

Miguel Ángel López

Sebastian Henao

Sergio Henao

Daniel Martinez

Nairo Quintana

Rigoberto Uran



Corea del Sud (1)

Costa Rica (1) ✓

Roman Villalobos

Croazia (1) ✓

Josip Rumac

Danimarca (8) ✓

Kasper Asgreen

Matti Breschel

Niklas Eg

Jakub Fuglsang

Jesper Hansen

Michael Valgren

Emil Vinjebo

Mads Würtz Schmidt



Ecuador (4)

Richard Carapaz

Jonathan Narvaez

Emirati Arabi Uniti (0+1)

Yousif Mirza *

Eritrea (1+1)

Amanuel Gebreigzabhier *

Merhawi Kudus

Estonia (4)

Alo Jakin

Tanel Kangert

Martin Laas

Alges Maasikmets

Mihkel Raim

Rein Taaramae

Norman Vahtra



Francia (8)

Julian Alaphilippe

Warren Barguil

Romain Bardet

Tony Gallopin

Alexandre Geniez

Rudy Molard

Thibaut Pinot

Anthony Roux



Germania (6) ✓

Emanuel Buchmann

Marcus Burghardt

Nico Denz

Simon Geschke

Paul Martens

Maximilian Schachmann



Giappone (1)

Takeaki Amezawa

Hideto Nakane

Gran Bretagna (8) ✓

Hugh Carthy

Tao Geoghegan Hart

Peter Kennaugh

James Knox

Ian Stannard

Connor Swift

Adam Yates

Simon Yates

Grecia (1) ✓

Stylianos Farantakis

Hong Kong (1)

King Lok Cheung

Ho San Chiu

Iran (1)

Mohammadesmaeil Chaichiraghimi



Irlanda (6) ✓

Conor Dunne

Daniel Martin

Ryan Mullen

Nicolas Roche

Italia (8) ✓

Gianluca Brambilla

Damiano Caruso

Dario Cataldo

Alessandro De Marchi

Gianni Moscon

Vincenzo Nibali

Franco Pellizotti

Domenico Pozzovivo

Kazakistan (4) ✓

Danil Fominykh

Bakhtiyar Kozhatayev

Nikita Stalnov

Andrey Zeits

Lettonia (4)

Emils Liepins

Viesturs Luksevics

Krists Neilands

Aleksej Saramotins

Toms Skujins



Lituania (1)

Gediminas Bagdonas

Ignatas Konovalovas

Lussemburgo (6) ✓

Laurent Didier

Jempy Drucker

Ben Gastauer

Bob Jungels

Alex Kirsch

Tom Wirtgen



Marocco (1)

Norvegia (6) ✓

Sven Erik Bystrøm

Edvald Boasson Hagen

Odd Christian Eiking

Carl Fredrik Hagen

Markus Hoelgaard

Vegard Stake Laengen



Nuova Zelanda (4) ✓

George Bennett

Patrick Bevin

Sam Bewley

Dion Smith

Paesi Bassi (8) ✓

Tom Dumoulin

Wilco Kelderman

Steven Kruijswijk

Bauke Mollema

Sam Oomen

Wout Poels

Antwan Tolhoek

Pieter Weening



Polonia (6) ✓

Maciej Bodnar

Michał Gołaś

Michał Kwiatkowski

Rafał Majka

Łukasz Owsian

Maciej Paterski



Portogallo (4) ✓

Rui Costa

Rúben Guerreiro

Tiago Machado

Nelson Oliveira



Romania (1)

Repubblica Ceca (6) ✓

Josef Cerny

Jan Hirt

Karel Hnik

Roman Kreuziger

Michael Kurkle

Zdenek Stybar

Ruanda (1)

–

Russia (6) ✓

Ildar Arslanov

Sergei Chernetsky

Pavel Kochetkov

Ivan Rovny

Pavel Sivakov

Dmitry Strakhov

Ilnur Zakarin

Spagna (8) ✓

Jonathan Castroviejo

David De La Cruz

Omar Fraile

Jesus Herrada

Ion Izagirre

Enric Mas

Mikel Nieve

Alejandro Valverde

Slovacchia (6+1)

Erik Baska

Marek Canecky

Jan Andrej Cully

Martin Haring

Martin Mahdar

Robert Malik

Lubos Malovec

Juraj Sagan

Peter Sagan *

Patrik Tybor

Slovenia (8) ✓

Primoz Roglic

Grega Bole

Matej Mohoric

Domen Novak

Luka Pibernik

Jan Polanc

Simon Spilak

Jan Tratnik



Sudafrica (4) ✓

Clint Hendricks

Louis Meintjes

Willie Smit

Svezia (1)

Tobias Ludvigsson

Svizzera (6) ✓

Mathias Frank

Kilian Frankiny

Steve Morabito

Sébastien Reichenbach

Michael Schar

Patrick Schelling



Turchia (1)

Ucraina (1)

Anatolii Budiak

Andrey Grivko



USA (4) ✓

Brent Bookwalter

Ben King

Sepp Kuss

Peter Stetina



Venezuela (1)

Yonathan Monsalve













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo