Ciclismo, Mondiali 2018 | Davide Cassani: “Gianni Moscon vincerà il Mondiale. Oggi l’Italia ha dato il massimo”

L’Italia è stata grande protagonista ai Mondiali 2018 di ciclismo, la nostra Nazionale ha disputato una bella prova a Innsbruck ma sulle strade austriache ci è mancato il guizzo finale per riportare a casa quel titolo iridato che manca da dieci anni. Gli azzurri ci hanno provato interpretando al meglio la corsa, sull’ultima salita di Igls si è staccato Vincenzo Nibali purtroppo non ancora in perfette condizioni dopo l’infortunio subito al Tour de France e la conseguente operazione ma uno strepitoso Gianni Moscon è riuscito a rimanere con Valverde, Bardet e Woods sull’ultimo durissimo muro prima di staccarsi nel finale (ha chiuso in quinta posizione).

Il CT Davide Cassani ha tracciato un primo bilancio rilasciando delle dichiarazioni a tuttobiciweb: “Oggi i ragazzi hanno dato il massimo, per poco Moscon non è stato con i primi per potersi giocare il Mondiale, anche se poi non sarebbe stato facile battere Valverde. Comunque non ho nulla da rimproverare agli azzurri, anche oggi sono stati squadra. In più, oggi abbiamo capito che Gianni Moscon potrà vincere il Mondiale“.

Dunque il commissario tecnico è parso più che soddisfatto per il risultato odierno e poi ha analizzando la rassegna iridata nella sua interezza: “I Mondiali si concludono per noi con un un buon bilancio anche se non è arrivato il titolo mondiale. Torniamo a casa con le medaglie dei ragazzi e lo splendido bronzo di Tatiana Guderzo, una ragazza che nonostante il passare degli anni ogni volta che indossa la maglia azzurra si trasforma letteralmente“.