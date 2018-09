Ciclismo, Mondiali 2018: cronometro élite femminile. Annemiek Van Vleuten a caccia del bis, Elisa Longo Borghini ed Elena Pirrone ci provano

Domani si svolgerà la cronometro élite femminile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Le migliori atlete del mondo si sfideranno contro il tempo su un percorso di 27,8 km da Wattens a Innsbruck per la conquista della maglia iridata. Lo scorso anno l’Olanda salì sui primi due gradini del podio e anche domani l’epilogo potrebbe essere lo stesso. Andiamo quindi a scoprire il percorso e le favorite della cronometro élite femminile.

Percorso

Stesso tracciato visto oggi nella prova maschile Under 23, con i primi 10 km totalmente piatti, in cui il vento potrebbe diventare determinante. Si affronterà poi il breve strappo di Baumkirchen prima di arrivare a Mils, dove ci sarà il tratto più duro con la salita fino ad Absam. Nell’ultima parte si attraverseranno diversi centri abitati, in cui sarà fondamentale continuare a spingere a tutta per mantenere il ritmo alto fino al traguardo.

Favorite

L’olandese Annemiek Van Vleuten partirà con i favori del pronostico per bissare il successo dello scorso anno. La 35enne della Mitchelton Scott ha dominato le cronometro stagionali e arriva a questa rassegna iridata al top della forma. Sulla carta il duello per il titolo sarà tutto in casa Olanda, con Ellen Van Dijk e Anna Van der Breggen, rispettivamente oro e argento europeo, che proveranno a scalzare dal trono la connazionale. Tra le outsider citiamo la tedesca Trixi Worrack, la statunitense Tayler Wiles, la francese Audrey Cordon-Ragot e la danese Cecilie Uttrup Ludwig. Proveranno a sorprendere le due azzurre in gara, Elisa Longo Borghini ed Elena Pirrone, che cercherà di essere protagonista subito tra le élite dopo il titolo tra le juniores dello scorso anno.

Foto: Valerio Origo