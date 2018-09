Ciclismo, Mondiali 2018: Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Innsbruck! La coppia Sky rinuncia alla gara

Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno ai Mondiali 2018 di ciclismo in programma il prossimo 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Il percorso per scalatori non ha invogliato le due stelle britanniche a prendere parte alla rassegna iridata, gli uomini del Team Sky guarderanno la gara da casa.

I vincitori del Giro d’Italia e del Tour de France potevano anche figurare tra i favoriti per la conquista della maglia arcobaleno ma si sono chiamati fuori dalla contesa come ha affermato Brett Lancaster, DS del Team Sky, alla partenza della quarta tappa del Giro di Gran Bretagna a cui stanno prendendo parte il gallese e il keniano bianco: “Froome e Geraint termineranno qui la loro stagione. È bello finire qui, con il giusto morale in vista della prossima stagione. Thomas aveva pensato al Mondiale, io lo avrei voluto nella cronosquadre, ma è stata una stagione massacrante tra corse, allenamento, dieta e stress. La mentalità britannica e australiana è un po’ diversa dalla mentalità di altre Nazioni. Noi ci prendiamo cura di noi stessi per tutto l’anno, ma tendiamo a lasciarci un po’ andare quando possiamo. Quando sei fuori, sei fuori. Se dovessi pensare a qualcuno, direi ad uno come Tom Dumoulin che si tiene bene tutto l’anno, ma questa è una questione culturale“.