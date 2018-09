Ciclismo, Giro di Toscana 2018: altro test per gli scalatori in vista della rassegna iridata. Gianni Moscon pronto a dare spettacolo

Tra le tante corse in programma ad una settimana dai Mondiali di ciclismo su strada ad Innsbruck non poteva mancare il Giro di Toscana 2018, giunto quest’anno alla novantesima edizione. Cambia il “format” della gara ciclistica per questa stagione, passando da corsa a tappe ad una classica che si disputerà dunque in un solo giorno, mercoledì 19 settembre.

Il percorso, con partenza e arrivo nella località di Pontedera per un totale di 198 km, riserva al suo interno l’impegnativa scalata sul Monte Serra da compiere tre volte, crocevia della corsa: il GPM è situato a 61, 116 e 171 km dal via. La vittoria finale potrebbe essere destinata dunque ad un attaccante sull’ultimo tratto in ascesa, anche se non è escluso un arrivo a ranghi compatti considerati gli ultimi 10-15 km prevalentemente pianeggianti.

La triplice presenza della dura salita all’interno del circuito ha affascinato diversi nomi importanti in ambito internazionale, tra cui il francese Romain Bardet e lo spagnolo Mikel Landa. Oltre agli scalatori rispettivamente dei team AG2R La Mondiale e Movistar, altri corridori approfitteranno dell’evento per ultimare la loro preparazione in vista della corsa in linea valevole per il titolo iridato, prevista il prossimo 30 settembre. Presente anche Gianni Moscon, reduce dalla vittoria della Coppa Agostoni sabato scorso e pronto a dare spettacolo anche tra le strade del territorio toscano. Il 24enne del Team Sky cercherà il bis a meno di una settimana dal ritorno dopo la squalifica per il presunto comportamento violento durante il Tour de France 2018, volenteroso di dimostrare al ct Davide Cassani di poter contare anche su di lui per un importante piazzamento ad Innsbruck. Il trentino tuttavia dovrà fare i conti con i rivali citati precedentemente e con Diego Ulissi, desideroso di concludere una stagione piuttosto negativa con le braccia alzate.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Valerio Origo