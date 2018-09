Ciclismo, Franco Pellizotti: “Il Mondiale? Io punto su Vincenzo Nibali e poi c’è Moscon. Guai a sottovalutare Sagan!”

Quarant’anni e non sentirli. Franco Pellizotti si è guadagnato meritatamente la convocazione ai Mondiali di ciclismo a Innsbruck 2018 dopo aver svolto un’ottima stagione come gregario fedelissimo di Vincenzo Nibali al Tour de France; ma soprattutto nelle ultime settimane dimostrato alla Vuelta a Espana di possedere un’ottima forma e di rendersi tuttora competitivo; ne è la prova il sorprendente terzo piazzamento al termine dell’undicesima tappa della corsa iberica.

Quale sarà dunque il ruolo del 40enne di Latisana? “Sono un veterano, posso mettere a frutto la mia esperienza. Cioè: sono vecchio e darò consigli ai giovani. Da questo Mondiale mi aspetto una maglia di tanti colori. Chiudere vincendo quella sarebbe il massimo. Io ci credo. Ovviamente mi riferisco a Vincenzo Nibali. In questo momento non partiamo come favoriti. I francesi sono fortissimi però noi siamo una grande squadra. A volte avere tanti corridori forti può essere controproducente. E poi Vincenzo non sarà magari al massimo della forma ma io alla Vuelta ho parlato con alcuni avversari e hanno paura di lui. Qualcosa può inventarsi. E poi c’è Moscon, sta dimostrando di essere in ottima condizione“, ha dichiarato Pellizotti, intervistato dal Corriere dello Sport.

Ci si sofferma sul percorso iridato, duro come non mai: “E’ difficile perché non è dura soltanto l’ultima salita, ma anche i giri prima. E pure gli 80 chilometri in linea non sono facili, anche la freschezza avrà il suo peso“, ha sottolineato il corridore della Bahrain-Merida. E sulle possibilità di Peter Sagan, tre volte campione del mondo nelle ultime tre edizioni, il ciclista nostrano non vuol certo tagliarlo fuori: “Nell’ultimo sabato della Vuelta io e De Marchi ce lo siamo trovato davanti. Lui è come Nibali, non puoi mai sottovalutarlo“.

E poi sul suo prossimo ritiro: “Smetto perché ho quarant’anni, e c’è un tempo per tutto. Il ciclismo mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto. Ma è stata una parentesi. Adesso comincia un’altra vita“.













Foto: Pellizotti – Nibali- Tour – © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto