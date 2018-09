Ciclismo, Coppa Sabatini 2018: programma, orari e tv

Sessantasettesima edizione per la Coppa Sabatini: giovedì 20 settembre si svolge la classica italiana facente parte dell’Europe Tour. Percorso che è rimasto praticamente invariato rispetto alle passate edizioni: partenza ed arrivo in quel di Peccioli per 195.9 chilometri completamente pianeggianti. Successo che sarà deciso con una volata ristretta: decisivo lo strappetto che porta verso il traguardo. Campione in carica Andrea Pasqualon, andiamo a scoprire programma, orari e palinsesto TV della manifestazione.

La partenza è programmata alle ore 11.30 da Peccioli, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16.15. La Coppa Sabatini sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play a partire dalle ore 15.00.

Coppa Sabatini 2018

Peccioli-Peccioli 195,9 chilometri

Partenza ore 11.30

Arrivo ore 16.30 circa













