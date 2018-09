Champions League 2019, quando giocano la prossima partita Juventus e Roma? Date, avversarie, programma e tv

Dopo aver affrontato Valencia e Barcellona in trasferta, Juventus e Roma torneranno in campo tra due settimane per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Le due squadre italiane giocheranno in casa contro due avversarie sulla carta nettamente inferiori, ovviamente martedì 2 ottobre ma in due orari differenti: i bianconeri se la dovranno vedere contro lo Young Boys alle ore 18.55 mentre i giallorossi incroceranno il Viktoria Plzen alle ore 21.00. Le due compagini devono assolutamente vincere le due partite sulla carta più agevole dell’intera fase a gironi e puntare con sempre maggiore convinzione agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle prossime partite di Juventus e Roma nella Champions League 2018-2019 di calcio. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 2 OTTOBRE:

18.55 Juventus-Young Boys

21.00 Roma-Viktoria Plzen













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com