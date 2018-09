Canottaggio, Mondiali Plovdiv 2018: il quattro di coppia senior femminile va in semifinale. Bene Fabrizio Caselli nel singolo PR1

Terza giornata di gare ai Mondiali di canottaggio e paracanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi erano impegnati due equipaggi azzurri. Obiettivo semifinale centrato sia dal quattro di coppia senior femminile che dal singolo PR1 maschile: ad oggi l’Italia conta due equipaggi in finale, sette in semifinale, tre ai quarti e sei ai recuperi, mentre quattro devono ancora fare il loro esordio in gara.

Per quanto riguarda i ripescaggi del canottaggio, nella specialità olimpica del quattro di coppia senior femminile, Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi e Chiara Ondoli giungono terze in 6’21″10 ed ottengono l’ultimo posto utile per la semifinale, arrivando alle spalle della Romania, prima in 6’18″92, e della Russia, seconda in 6’20″49. Vengono escluse e disputeranno la Finale C, la Francia, quarta in 6’22″52, la Repubblica Ceca, quinta in 6’23″27, e la Norvegia, sesta in 6’30″97.

Passando al paracanottaggio, nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile, Fabrizio Caselli va in semifinale grazie al secondo posto nella prima batteria. L’azzurro chiude in 10’15″21, alle spalle dell’ucraino Roman Polianskyi, primo in 9’58″48, ma davanti al lituano Augustas Navickas, terzo in 10’28″92, che dovrà passare per i ripescaggi. L’italiano ha l’ottavo tempo assoluto, intanto l’australiano Erik Horrie fa segnare la miglior prestazione mondiale in 9’25″11.













Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna

