Canottaggio, Mondiali Plovdiv 2018: i risultati delle finali di consolazione del pomeriggio. Ventesima Eleonora Trivella

Nell’ultima sessione pomeridiana dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio vanno in scena alcune finali di consolazione, che vedono impegnati tre equipaggi italiani. Gli azzurri raccolgono un 18°, un 20° ed un 21° posto. Nel paracanottaggio disputata anche una Finale A con un solo equipaggio in gara.

Nel due senza senior maschile Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale chiudono al diciottesimo posto assoluto dopo la sesta ed ultima posizione nella Finale C in 6’47″79. Vittoria per l’Australia, in 6’23″81, davanti alla Polonia, in 6’27″28, agli USA, in 6’27″29, all’Irlanda, in 6’29″19, ed al Brasile, in 6’31″61.

Nel singolo senior femminile Eleonora Trivella chiude al ventesimo posto complessivo dopo essersi classificata seconda nella Finale D in 7’55″56, alle spalle della brasiliana Milena Viana, prima in 7’50″51, ma davanti alla qatariota Tala Abujbara, terza in 8’02″64. Non parte l’israeliana Nurit Bezdesky.

Nel doppio senior maschile Emanuele Fiume e Romano Battisti terminano al ventunesimo posto assoluto dopo essere giunti terzi nella Finale D in 6’28″86, alle spalle della Russia, prima in 6’25″31, e dello Zimbabwe, secondo in 6’26″31. Quarto posto per la Thailandia in 6’30″31, quinto per l’Egitto con il crono di 6’37″37.

Nel paracanottaggio oro nel due senza PR3 femminile per gli USA di Danielle Hansen e Jaclyn Smith, che, in assenza di avversarie (Italia e Russia si sono ritirate alla vigilia della rassegna iridata), gareggiano assieme ai tre equipaggi della Finale C del due senza senior femminile, chiudendo le loro fatiche in 7’39″30.













Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna

