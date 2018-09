Canottaggio, Europei Under 23 2018: dominio della Romania con otto ori. Tutti i risultati

Questo fine settimana si sono svolti a Brest (Bielorussia) gli Europei Under 23 di canottaggio. Una rassegna continentale giovanile in cui l’Italia non ha però presto parte. Il medagliere è stato dominato dalla Romania che ha portato a casa un bottino di otto ori. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le medaglie assegnate.

Nel singolo maschile si impone il rumeno Mihai Chiruta, che batte di mezzo secondo il lituano Giedrius Bieliauskas. Bronzo per il russo Andrey Potapkin. Al femminile successo della bulgara Desislava Georgieva con oltre tre secondi di vantaggio sull’ucraina Kateryna Dudchenko. Sul podio ancora la Russia con Ekaterina Pitirimova.

Nel doppio al maschile si impone la Grecia sulla Polonia, terza la Serbia, mentre al femminile vince la Romania, davanti a Grecia e Lituania. Nel doppio pesi leggeri doppietta degli equipaggi ellenici, che battono in entrambe le gare la Svizzera. Bronzo al maschile per l’Austria e al femminile per la Germania. Grecia ancora in trionfo nel due senza femminile soli 82 centesimi sulla Bielorussa, terza la Russia. Al maschile si impone invece la Romania davanti a Polonia e Grecia.

Nel quattro senza doppietta della Romania, che domina la gara maschile con oltre 10” su Ungheria e Germania, mentre al femminile si mette alle spalle Bielorussia e Croazia. L’equipaggio rumeno domina anche nel quattro di coppia femminile con 14” su quello bielorusso. Bronzo per la Polonia. Al maschile l’Ungheria vince con 85 centesimi di vantaggio sull’Ucraina, terza la Repubblica Ceca. Romania davanti a tutti anche nell’otto maschile, davanti a Bielorussia e Ucraina. Nella gara femminile la Russia si prende invece l’unico oro di giornata, battendo Repubblica Ceca e Bielorussia.

Passiamo quindi alle specialità non olimpiche. Nel singolo pesi leggeri maschile vittoria del tedesco Simon Klueter sull’austriaco Raine Kepplinger e il britannico Gavin Horsburgh. Al femminile successo della svizzera Eline Rol sulla ceca Kristyna Neuhortova e la tedesca Luise Asmussen. Nel quattro di coppia pesi leggeri doppietta della Germania, al maschile davanti a Repubblica Ceca e Austria, al femminile a Bielorussia e Russia. L’equipaggio tedesco trionfa anche nel due senza pesi leggeri femminile con oltre sei secondi di margine sulla Russia. Bronzo per la Repubblica Ceca. Al maschile dominio invece della Grecia che batte nettamente Bielorussa e Ungheria. Infine nel quattro con femminile arriva il trionfo dei padroni di casa della Bielorussia, che precedono di 13” l’Ucraina, mentre al maschile altro successo della Romania su Russia e Ucraina.

Foto: Federcanottaggio