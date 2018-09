Canoa slalom, Mondiali 2018: nel kayak maschile tutti gli azzurri in semifinale!

Grande giornata per gli azzurri ai Mondiali di canoa slalom in corso a Rio de Janeiro: oggi erano chiamati a strappare il pass per la semifinale gli italiani impegnati nel kayak maschile ed hanno centrato l’obiettivo Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro nella prima manche e Christian De Dionigi nella seconda.

Nel kayak maschile infatti i primi trenta passavano al termine della prima run e ce l’hanno fatta subito sia Zeno Ivaldi, secondo in 85.52 (percorso netto), a 0.65 dal miglior crono del ceco Ondrej Tunka (84.87, percorso netto), che Giovanni De Gennaro, che ha chiuso 14° con il crono di 88.60 (percorso netto), a 3.73 dal primo.

Non ha centrato la qualifica nella prima discesa Christian De Dionigi, addirittura 68° con 146.19 (54 penalità), ma il nostro portacolori si è prontamente riscattato nella seconda run, dove passavano in semifinale i migliori dieci e nella quale il nostro rappresentante ha chiuso nono con il crono di 88.95 (2 penalità). Sabato, nella serata italiana, la semifinale.













Foto: Pier Colombo

