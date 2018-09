Canoa slalom, Mondiali 2018: Giovanni De Gennaro centra la finale nel K1! Eliminati Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi

Giovanni De Gennaro vola in finale nel K1 ai Mondiali di canoa slalom a Rio de Janeiro (Brasile). Il 26enne bresciano ha rispettato le attese, realizzando una grandissima discesa nel canale artificiale di Deodoro. L’azzurro, dopo aver trionfato alle Finali di Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell, potrà ora lottare anche per una medaglia iridata.

De Gennaro ha ottenuto la qualificazione grazie al sesto posto in semifinale con una prova senza penalità chiusa con il tempo di 93.12. Il suo ritardo è di 1.34 dal britannico Joseph Clarke che si è imposto in 91.78 con 31 centesimi sul polacco Michal Pasiut e 41 sul ceco Jiri Prskavec. Eliminati invece gli altri due azzurri in gara: Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi. Ivaldi ha pagato a caro prezzo una penalità di due secondi nella seconda porta, chiudendo in 20ma posizione a 4.29. De Dionigi invece non è riuscito a trovare il giusto ritmo e pur senza penalità ha accusato un ritardo di 5.03, terminando 25°.

Nel C1 femminile, dove non erano impegnate azzurre, si impone in semifinale la britannica Bethan Forrow. Questa giovanissima atleta ha chiuso la sua prova con il grande tempo di 114.20, riuscendo a mettersi alle spalle per ben 2.35 secondi la fuoriclasse australiana Jessica Fox. Terza posizione invece per l’atleta di casa, la brasiliana Ana Satila a 3.78.

Foto: Pier Colombo