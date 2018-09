Calendario Serie C 2018-2019: tutte le partite della Juventus U23. Date, programma e avversarie nel girone A

La Juventus U23 disputerà la Serie C 2018-2019 che scatterà il 19 settembre 2018. Oggi è stato sorteggiato il calendario, la Vecchia Signora è stata l’unica società di Serie A a iscrivere la propria seconda squadra al terzo campionato nazionale come permetteva il nuovo regolamento. I bianconeri hanno adottato questa strategia per cercare di fare crescere i propri giovani. La squadra giocherà le partite casalinghe allo Stadio Moccagatta di Alessandria e per ironia della sorte debutterà proprio contro l’altra compagine piemontese.

La Juventus U23 è stata inserita nel girone U23 insieme ad altre realtà interessanti come la Pro Vercelli, il Novara, il Siena, la Pro Patria, la Carrarese, il Pisa, la Pistoiese, il Piacenza e l’Arezzo. Di seguito il calendario completo con il programma dettagliato e tutte le date delle partite della Juventus U23 nel girone A della Serie C 2018-2019.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS U23 IN SERIE C













Foto: bestino / Shutterstock.com