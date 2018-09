Calendario Serie A1 calcio a 5 2018-2019: le date e il programma delle 24 giornate e dei play-off

Record di defezioni per il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio a 5, nell’anno in cui invece si registra il maggior numero di iscrizioni nelle altre categorie. La mancata partecipazione di Cisternino, Imola e soprattutto Kaos Reggio Emilia e Luparense, unitamente all’addio del Pescara, hanno contribuito a ridurre all’osso il numero delle squadre della massima serie, appena 12, che si contenderanno il titolo italiano.

L’Acqua&Sapone Unigross, detentrice dello scudetto, farà di tutto per confermarsi ai vertici, avendo ulteriormente rinforzato una rosa già ampiamente competitiva con gli acquisti di Avellino ed Ercolessi. Ma anche Pesaro appare in grado di puntare al tricolore, avendo pescato a mani basse tra gli svincolati di Luparense e Pescara, in primis Honorio, Miarelli, Taborda, Caputo, Borruto e Canal. E poi c’è la matricola Maritime Augusta, che ha pensato di brindare all’approdo in A con il ritorno in Italia del bomber Fortino.

Il campionato inizierà giovedì 27 settembre con l’anticipo del primo turno tra Acqua&Sapone e la matricola Civitella. E la giornata di campionato si concluderà sabato 29 settembre. La prima sosta ci sarà il 17 novembre, ma il torneo si fermerà anche il 1° dicembre e il 29 dicembre, tra Natale e Capodanno. La Final Four di Coppa della Divisione imporrà una nuova sosta il 26 gennaio 2019, a cui faranno seguito due ulteriori stop il 2 febbraio e il 16 marzo, mentre il 23 marzo il campionato si fermerà per la disputa della Coppa Italia 2019, a cui avranno accesso le prime 8 in classifica al termine del girone d’andata.

L’ultima giornata si disputerà il 16 aprile 2019, dopodiché andranno in scena i playoff con le prime 8 della graduatoria finale. I quarti saranno disputati con due sole partite di andata e ritorno, rispettivamente l’1 e il 4 maggio, con eventuale terza sfida in caso di parità. Le semifinali (11-13-17 maggio) e la finale (31 maggio-2-7 giugno), invece, saranno al meglio delle tre gare. Lo spareggio playout, infine, coinvolgerà le ultime due della classifica per determinare la squadra che retrocederà in Serie A2 e andrà in scena con gare di andata e ritorno il 4 e l’11 maggio.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018-2019 DI CALCIO A 5

PLAYOFF

Quarti di finale (1-4 maggio)

Semifinali (11-13 maggio-ev.17 maggio)

Finale (31 maggio-2 giugno, ev- 7 giugno)

COPPA ITALIA (21-24 marzo)

SUPERCOPPA ITALIANA

Acqua&Sapone Unigross-Lollo Caffè Napoli (1 novembre)

SPAREGGIO PLAYOUT (4-11 maggio)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Came C5