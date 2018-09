Calendario Serie A, tutte le partite di oggi. Gli orari e come vederle in tv e streaming. Palinsesti Sky e Dazn

Domenica 2 settembre intensa per la Serie A 2018-2019 di calcio, oggi si completa la terza giornata di campionato. Dopo le vittorie di Juventus, Inter e Milan negli anticipi rispettivamente contro Parma, Bologna e Roma, questa sera alle ore 20.30 si disputeranno ben sei partite in contemporanea tra cui spicca Sampdoria-Napoli: i partenopei inseguono la terza vittoria consecutiva ma non possono sottovalutare i blucerchiati. Attenzione anche al derby tra Lazio e Frosinone, alle ore 18.00 invece la sfida tra Fiorentina e Udinese. L’Atalanta cerca riscatto dopo l’eliminazione in Europa League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della terza giornata della Serie A 2018-2019 (domenica 2 settembre). Le partite saranno trasmesse in diretta tv/streaming su Sky e su Dazn (riportate le specifiche incontro per incontro).

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

18.00 Fiorentina-Udinese (Dazn)

20.30 Atalanta-Cagliari (Sky)

20.30 Torino-SPAL (Sky)

20.30 Sampdoria-Napoli (Sky)

20.30 Sassuolo-Genoa (Sky)

20.30 Chievo-Empoli (Dazn)

20.30 Lazio-Frosinone (Sky)













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com