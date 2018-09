Calendario Serie A oggi: gli orari degli anticipi di oggi e come vederli in tv su Sky e Dazn

La quinta giornata della Serie A 2018-2019 prosegue dopo il 3-1 con cui il Sassuolo ieri ha battuto l’Empoli. Oggi, sabato 22 settembre, verranno giocati altri tre anticipi. Alle 15.00 toccherà a Parma-Cagliari, mentre alle 18.00 spazio a Fiorentina-SPAL, infine alle 20.30 Inter di scena a Genova con la Sampdoria.

La SPAL è chiamata in casa della Fiorentina a provare ad agganciare la Juventus in testa alla classifica, rispondendo al Sassuolo, mentre i toscani proveranno ad agganciare proprio i neroverdi. Stesso obiettivo dei viola è quello della Sampdoria, con i blucerchiati che attendono l’Inter, sulle ali dell’entusiasmo dopo la rimonta vincente in Cahmpions. proveranno infine ad allontanare la zona calda Parma e Cagliari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte gli anticipi odierni della quinta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come da indicazioni.

Anticipi del sabato della quinta giornata di Serie A 22.09.2018 15:00 Parma Cagliari Sky 22.09.2018 18:00 Fiorentina SPAL Sky 22.09.2018 20:30 Sampdoria Inter DAZN











Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it