Calendario Serie A calcio, tutte le partite di stasera. A che ora iniziano e come vederle in tv su Sky e Dazn

Turno infrasettimanale per la Serie A di calcio. Dopo la vittoria dell’Inter 2-1 sulla Fiorentina, questa sera si svolgeranno altre sette partite della sesta giornata. Si inizierà alle 19.00 con Udinese-Lazio, mentre tutte le altre sfide si giocheranno in contemporanea alle 21.00.

Occhi puntati sulla capolista Juventus, che affronterà in casa il Bologna, reduce dalla vittoria a sorpresa con la Roma. I bianconeri cercheranno di restare a punteggio pieno, con Cristiano Ronaldo pronto a lasciare ancora il segno. Il Napoli dovrà invece battere il Parma per rimanere in scia. Match interessanti anche quelli tra Atalanta e Torino, e il derby laziale tra Roma e Frosinone. In campo anche le genovesi, con il Genoa che ospiterà il Chievo, mentre la Sampdoria giocherà in trasferta a Cagliari.

Di seguito il programma completo con tutti gli orari delle partite di questa sera e come vederle in tv su Sky e in streaming su DAZN.

Mercoledì 26 settembre 2018

ore 19.00 Udinese-Lazio SKY

ore 21.00 Atalanta-Torino SKY

ore 21.00 Cagliari-Sampdoria SKY

ore 21.00 Genoa-Chievo SKY

ore 21.00 Juventus-Bologna DAZN

ore 21.00 Napoli-Parma SKY

ore 21.00 Roma-Frosinone DAZN













