Calendario Serie A calcio, gli orari della prossima giornata. Come vedere tutte le partite su Sky e Dazn

La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weeend del 15-17 settembre, si torna in campo dopo la pausa per permettere alle Nazionali di disputare la Nations League. Si riparte sabato 15 settembre con ben tre anticipi: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, il Napoli cerca riscatto alle ore 18.00 contro la Fiorentina dopo essere stato travolto dalla Sampdoria, in serata invece la sfida tra Frosinone e Sampdoria.

Primo lunch mach stagionale, lo sperimenterà la Roma che in casa vuole battere il Chievo. La Juventus sarà impegnata contro il Sassuolo, i Campioni d’Italia sono già in testa da soli al campionato e vogliono continuare a volare. Posticipo serale per il Milan contro il Cagliari, monday night per SPAL-Atalanta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di tutte le partite della quarta giornata della Serie A 2018-2019 (15-17 settembre). Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn secondo le specifiche indicate.

SABATO 15 SETTEMBRE:

15.00 Inter-Parma (Sky)

18.00 Napoli-Fiorentina (Sky)

20.30 Frosinone-Sampdoria (Dazn)

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

12.30 Roma-Chievo (Dazn)

15.00 Udinese-Torino (Sky)

15.00 Juventus-Sassuolo (Sky)

15.00 Genoa-Bologna (Dazn)

18.00 Empoli-Lazio (Sky)

20.30 Cagliari-Milan (Sky)

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE:

20.30 SPAL-Atalanta (Sky)













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com