La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, che ha iniziato il suo darsi ieri con il match del “Giuseppe Meazza” di Milano tra Milan e Roma, vedrà protagoniste quest’oggi (sabato 1° settembre) la Juventus, campione d’Italia in carica, e l’Inter e le motivazioni delle due compagini sarà quella di centrare i tre punti.

I bianconeri, reduci dai successi contro il ChievoVerona e la Lazio, vogliono allungare la loro striscia positiva sul campo del Parma. Al “Tardini” (ore 20.30) si rivede un incontro che a metà anni ’90 era una grande Classica del torneo nazionale, con i parmensi che sotto la gestione di Tanzi seppero vincere anche a livello europeo. Di acqua ne è passata sotto i ponti e i ducali, dopo il fallimento e la straordinaria risalita nella massima serie, non vorranno recitare il ruolo di vittima sacrificale. L’attesa è crescente anche per quanto saprà fare Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, a secco nei primi due turni, vuol sbloccarsi e Allegri dovrebbe affiancargli un Dybala scalpitante dopo l’esclusione del match contro i biancocelesti.

Venendo ai nerazzurri l’inizio di questo campionato è stato ampiamente al di sotto delle aspettative. Ritenuta da tantissimi addetti ai lavori come l’anti-Juve, la formazione di Luciano Spalletti ha deluso: la sconfitta contro il Sassuolo e il pareggio in casa contro il Torino sono risultati che non possono di certo soddisfare. Al “Dall’Ara” di Bologna (ore 18.00), dunque, i milanesi affronteranno i felsinei, anche loro con un solo punto in graduatoria e motivati a ben figurare davanti al proprio pubblico.

Calendario Serie A 2018-2019: gli anticipi di oggi. Gli orari e come vederli in tv su Sky e Dazn

Sabato 1° settembre

ore 18.00 Bologna-Inter – Diretta televisiva Sky Sport (canale 202) e DIRETTA LIVE testuale su OASport

ore 20.30 Parma-Juventus – Diretta su DAZN e DIRETTA LIVE testuale su OASport. Il match sarà disponibile sui seguenti dispositivi:

online, su www.dazn.it, tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer

su Smart TV Samsung Tizen (modelli 2017–2018), LG WebOS TV e Android TV

su dispositivi connessi come Apple TV e Chromecast

su smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS

sulle console di gioco Playstation 4 e Xbox One

Inoltre, usufruendo di device connessi come Apple TV, Chromecast e Amazon Fire TV Stick, è possibile guardare DAZN su ogni TV, anche se questa non offre supporto diretto. Il primo mese di prova è gratuito e in questo periodo non sarà addebitato nessun importo. Sarà possibile sospendere o disdire l’abbonamento in ogni momento. Ci sarà disponibilità anche sui modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet prima dell’inizio della Serie A. L’app di DAZN verrà aggiunta a breve anche sui decoder Sky Q e sulle Panasonic Smart TV. E’ possibile associare fino a sei device per ogni account, due dei quali possono essere utilizzati contemporaneamente. Per accedere al servizio basterà registrarsi sul sito e creare un account.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com