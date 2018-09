Calendario Mondiali volley femminile 2018: date, programma e orari delle partite. Come vederle in tv

Il Giappone è pronto per ospitare i Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno dal 29 settembre al 20 ottobre. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta sono pronte per affrontarsi nel Sol Levante, ci aspettano tre settimane di grande passione e di pathos con tantissime partite ricche di spettacolo e di fascino: il primo weekend di gara si svolgerà in concomitanza con la fase finale dei Mondiali maschili a Torino (scelta di calendario molto discutibile da parte della FIVB), la prima fase prevede lo svolgimento di quattro gironi da sei squadre ciascuno.

Le migliori quattro di ogni gruppo accederanno alla seconda fase portandosi dietro tutti i risultati, si formeranno due gironi da 8 formazioni dove le Nazionali sfideranno esclusivamente avversarie che non hanno già incrociato nella prima fase. Le migliori tre di ogni raggruppamento voleranno così alla terza fase che spalancherà le porte verso la semifinale.

L’Italia si presenterà come una potenziale outsider, le azzurre hanno tutte le carte in regola per stupire e per farci sognare in grande: il girone d’apertura con Cina, Turchia, Canada, Bulgaria e Cuba ci dirà già davvero molto su quali saranno le nostre reali ambizioni. Le grandi favorite della vigilia sono la Cina Campionessa Olimpica, gli USA Campioni del Mondo, la Serbia Campionessa d’Europa poi un gradino sotto la sempre temibile Russia e la solida Olanda, da non sottovalutare le padrone di casa e la Turchia.

Di seguito le date dei Mondiali 2018 di volley femminile e il calendario dettagliato della prima fase in attesa di conoscere gli orari dei vari incontri. Le partite dell’Italia e tutti i match più importanti saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Tutti gli orari sono italiani.

PRIMA FASE: 29 settembre – 4 ottobre (5 partite)

SECONDA FASE: 7-11 ottobre (4 partite)

TERZA FASE: 14-16 ottobre (2 partite)

SEMIFINALE: 19 ottobre

FINALE: 20 ottobre

SABATO 29 SETTEMBRE:

06.10 Messico vs Camerun (Pool A)

06.40 Bulgaria vs Italia (Pool B)

06.40 Russia vs Trinidad & Tobago (Pool C)

06.40 Porto Rico vs Brasile (Pool D)

08.40 Germania vs Paesi Bassi (Pool A)

09.10 Turchia vs Canada (Pool B)

09.10 Azerbaijan vs USA (Pool C)

09.10 Repubblica Dominicana vs Serbia (Pool D)

12.20 Argentina vs Giappone (Pool A)

12.20 Kazakhstan vs Kenya (Pool D)

12.20 Cina vs Cuba (Pool B)

12.20 Corea del Sud vs Thailandia (Pool C)

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

06.40 Camerun vs Germania (Pool A)

06.40 Canada vs Italia (Pool B)

06.40 USA vs Trinidad & Tobago (Pool C)

06.40 Brasile vs Repubblica Dominicana (Pool D)

09.10 Argentina vs Messico (Pool A)

09.10 Cuba vs Bulgaria (Pool B)

09.10 Azerbaijan vs Corea del Sud (Pool C)

09.10 Kazakhstan vs Porto Rico (Pool D)

12.20 Giappone vs Paesi Bassi (Pool A)

12.20 Kenya vs Serbia (Pool D)

12.20 Thailandia vs Russia (Pool C)

12.20 Turchia vs Cina (Pool B)

LUNEDÌ 1° OTTOBRE:

06.40 Germania vs Argentina (Pool A)

06.40 Repubblica Dominicana vs Kazakhstan (Pool D)

09.10 Porto Rico vs Kenya (Pool D)

09.10 Paesi Bassi vs Camerun (Pool A)

12.20 Messico vs Giappone (Pool A)

12.20 Serbia vs Brasile (Pool D)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE:

06.40 Russia vs Azerbaijan (Pool C)

06.40 Italia vs Cuba (Pool B)

09.10 Bulgaria vs Turchia (Pool B)

09.10 Trinidad & Tobago vs Thailandia (Pool C)

12.20 Cina vs Canada (Pool B)

12.20 Corea del Sud vs USA (Pool C)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE:

06.40 Argentina vs Paesi Bassi (Pool A)

06.40 Turchia vs Italia (Pool B)

06.40 Azerbaijan vs Trinidad & Tobago (Pool C)

06.40 Porto Rico vs Repubblica Dominicana (Pool D)

09.10 Messico vs Germania

09.10 Canada vs Cuba (Pool B)

09.10 Corea del Sud vs Russia (Pool C)

09.10 Kazakhstan vs Serbia (Pool D)

12.20 Giappone vs Camerun (Pool A)

12.20 USA vs Thailandia (Pool C)

12.20 Kenya vs Brasile (Pool D)

12.20 Cina vs Bulgaria (Pool B)

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE:

06.40 Paesi Bassi vs Messico (Pool A)

06.40 Bulgaria vs Canada (Pool B)

06.40 Trinidad & Tobago vs Corea del Sud (Pool C)

06.40 Serbia vs Porto Rico (Pool D)

09.10 Camerun vs Argentina (Pool A)

09.10 Cuba vs Turchia (Pool B)

09.10 Thailandia vs Azerbaijan (Pool C)

09.10 Repubblica Dominicana vs Kenya (Pool D)

12.10 Russia vs USA (Pool C)

12.20 Germania vs Giappone (Pool A)

12.20 Italia vs Cina (Pool B)

12.20 Brasile vs Kazakhstan (Pool D)

SECONDA FASE:

7-8 e 10-11 ottobre

TERZA FASE:

14-15-16 ottobre

SEMIFINALI:

19 ottobre

FINALI:

20 ottobre

foto: Valerio Origo