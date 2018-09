Calendario Europa League, prossima giornata: date, programma, orari e tv. Su che canale vedere Milan e Lazio

Ci siamo quasi: il cammino dell’Europa League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del prossimo mese, dopo il primo assaggio settembrino: giovedì 4 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Ad aprire le danze sarà alle ore 18.55 il Milan, che giocherà in casa contro i greci dell’Olympiacos, mentre alle ore 21.00 invece toccherà alla Lazio, che andrà a far visita ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

La diretta tv delle due gare sarà assicurata da Sky, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. La partita della Lazio sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. Per entrambe le sfide OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le pagelle live. Di seguito il programma completo delle gare delle italiane della seconda giornata dell’Europa League di calcio:

Giovedì 4 ottobre

ore 18.55

Milan-Olympiavcos

diretta tv su Sky

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

ore 21.00

Eintracht Francoforte-Lazio

diretta tv su Sky e TV8

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

Di seguito il calendario completo della seconda giornata di Europa League:

Europa League – Seconda giornata fase a gironi 04.10. 16:50 FC Astana Rennes 04.10. 18:55 Anderlecht Din. Zagabria 04.10. 18:55 Betis Dudelange 04.10. 18:55 Bordeaux FC Copenhagen 04.10. 18:55 Fenerbahce Trnava 04.10. 18:55 Leverkusen AEK Larnaca 04.10. 18:55 Milan Olympiacos Sky 04.10. 18:55 Qarabag Arsenal 04.10. 18:55 Rosenborg RB Lipsia 04.10. 18:55 Salzburg Celtic 04.10. 18:55 Vorskla Sporting 04.10. 18:55 Zenit Petersburg Slavia Praga 04.10. 18:55 Zurigo Ludogorets 04.10. 21:00 Apollon Marsiglia 04.10. 21:00 BATE PAOK 04.10. 21:00 Chelsea MOL Vidi 04.10. 21:00 Eintracht Francoforte Lazio Sky TV8 04.10. 21:00 Jablonec Dyn. Kyiv 04.10. 21:00 Krasnodar Siviglia 04.10. 21:00 Malmo FF Besiktas 04.10. 21:00 Rangers Rapid Vienna 04.10. 21:00 Sarpsborg 08 Genk 04.10. 21:00 Sp. Mosca Villarreal 04.10. 21:00 St. Liege Akhisar Belediye













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it