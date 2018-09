Calcio, una terza coppa europea dal 2021-2022. Torna la Coppa delle Coppe?

Un ritorno al passato? Probabilmente sì. Nella riunione dell’ECA (l’associazione dei club europei di calcio) Andrea Agnelli, n.1 della Juventus, ha reso noto che le società del Vecchio Continente sono d’accordo sulla creazione, o forse, una re-introduzione di una terza competizione europea per i club.

“In attesa dell’approvazione da parte dell’UEFA, da parte nostra c’è l’ok al rinnovo delle competizioni e all’introduzione di una terza competizione europea a partire dalla stagione 2021/2022. Con questa competizione il numero totale delle squadre impegnate a 96“, le parole di Agnelli che sembrano prefigurare un’importante novità sul format futuro degli eventi internazionali.

Non è ancora ben chiaro come sarà strutturata questa terza competizione ma forse l’idea sarebbe quella di riproporre il sistema della vecchia cara Coppa delle Coppe (riservato alle vincitrici delle Coppe nazionali), la cui ultima edizione si è tenuta nel 1999 (vinta dalla Lazio 2-1 contro il Maiorca), assorbita poi dalla Coppa Uefa che ora è nota come Europa League.













Foto: Lorenzo Di Cola