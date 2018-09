Calcio, Serie D: tutte le partite del Bari in diretta streaming su Dazn

Grande notizia per tutti i tifosi del Bari: Dazn trasmetterà in diretta streaming tutte le partite della squadra pugliese che disputerà la Serie D 2018-2019. La piattaforma di proprietà di Perform, che vanta i diritti sulla Serie A (tre partite per giornata) e sulla Serie B, da domenica 23 settembre avrà anche l’esclusiva sugli incontri dei galletti che affronteranno il girone I della Serie D dopo il fallimento. Il club di proprietà di Luigi De Laurentiis avrà come sponsor proprio Dazn il cui logo sarà presente sul dorso delle maglie da gioco.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal Presidente: “La presenza di oltre 600 tifosi durante la trasferta a Messina e la media di oltre 1.000 abbonamenti sottoscritti al giorno conferma che Bari è una piazza dall’enorme potenziale che merita massima attenzione mediatica. Avere al nostro fianco Dazn sarà fondamentale in questo percorso di rinascita di una delle più importanti realtà calcistiche del Sud“.













Foto: shutterstock