Calcio, Serie D: pubblicate le graduatorie per i ripescaggi della stagione 2018-2019

Sono state pubblicate oggi le graduatorie per i ripescaggi nel prossimo campionato di Serie D: per completare gli organici dei nove gironi del torneo interregionale di calcio della stagione 2018-2019 si terrà conto di quanto appositamente stilato dal Dipartimento preposto, che ha dato priorità alle società perdenti gli ultimi play out retrocessione.

Si procederà quindi a ripescare, in maniera alternata, una squadra tra le perdenti dei suddetti play out ed una società perdente gli spareggi nazionali promozione tra le seconde classificate nei campionati regionali di Eccellenza. Qualora l’elenco non fosse sufficiente ad esaurire i posti liberi, in ultima istanza, si procederà con il ripescaggio della società retrocessa direttamente.

Escluse dalla graduatoria le domande presentate da Alto Tavoliere San Severo (sanzione per illecito sportivo nella stagione sportiva 2015-2016) e Fabriano Cerreto (per rinuncia).

SOCIETA’ SERIE D PERDENTI PLAY-OUT E RETROCESSE A SEGUITO DI DISTACCO SUPERIORE PUNTI 8, s.s. 2017/2018

1. CALCIO MONTEBELLUNA punti 42,5

2. JESINA punti 40

3. ANZIO punti 33,5

4. VARESINA punti 31,5

5. LUMEZZANE punti 29,5

6. VARESE punti 27,5

7. RIGNANESE punti 27

8. CASTELVETRO punti 26

9. GRUMELLESE punti 24,5

10. NUORESE punti 19,5

SOCIETA’ PERDENTI SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA (I e II turno, s.s. 2017/2018)

1. CLASSE punti 37

2. CANNARA punti 34,5

3. VILLAFRANCA punti 34

4. AGROPOLI punti 21

5. BUSTO punti 16,5

6. CITTA’ SANT’AGATA punti 15

SOCIETA’ SERIE D RETROCESSE DIRETTAMENTE, s.s. 2017/2018

1. CORREGGESE punti 20













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

