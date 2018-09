Calcio, Serie C: Silvio Berlusconi torna in campo. Fininvest acquista il Monza

Silvio Berlusconi e l’amore per il calcio. Dopo la cessione storica del suo Milan, l’ex massimo dirigente della società rossonera, impegnato come tutti sappiamo ancora nei meandri della politica italiana, non getta la spugna e torna in campo in un contesto, geograficamente parlando, non troppo lontano da quello precedente.

Ci riferiamo al Monza, compagine di Serie C. Come riporta gazzetta.it, la trattativa per l’acquisizione del club brianzolo è chiusa. E’ stata direttamente l’azienda di famiglia di Berlusconi, ovvero Fininvest (partecipata da tutti e cinque i suoi figli e controllata dal Cavaliere con il 65%), a portare a compimento l’operazione. Per la valutazione precisa di questa affare bisognerà attendere l’approvazione del bilancio del Monza ma ormai si è in dirittura d’arrivo.

Secondo gli accordi, Adriano Galliani sarà amministratore delegato del club mentre l’attuale presidente Nicola Colombo occuperà la medesima carica.













Foto: Fabio Diena / Shutterstock.com