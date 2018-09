Calcio, Serie A 2018-2019: Frosinone-Sampdoria 0-5, disfatta dei ciociari allo Stirpe e dominio dei doriani

E’ notte fonda per il Frosinone di Moreno Longo nell’anticipo serale del “Benito Stirpe” contro la Sampdoria, valido per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I ciociari sono stati piegati 5-0 dai doriani tra le mura amiche in un incontro dominato dagli ospiti. Le reti sono state siglate da Quagliarella al 10′, Caprari al 47′, Defrel al 54′, Kownacki al 83′ su rigore e sempre Defrel, capocannoniere del torneo nostrano con 4 realizzazioni. Samp che con questo risultato si porta a quota 6 punti in graduatoria mentre il Frosinone resta a 1 senza ancor aver segnato un gol e subito dieci segnature. Statistiche non certo incoraggianti per i gialloazzurri, penultimi in classifica.

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 9

Napoli 9

Sassuolo 7

Sampdoria 6

Fiorentina 6

SPAL 6

Atalanta 4

Empoli 4

Roma 4

Torino 4

Udinese 4

Cagliari 4

Inter 4

Parma 4

Milan 3

Genoa 3

Lazio 3

Bologna 1

Frosinone 1

Chievo -2













Foto: Valerio Origo