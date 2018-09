Calcio, Serie A 2018-2019: Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri

La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo.

Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa salva sulla linea. Bianconeri in spinta, al 12′ Alex Sandro da fuori manda la palla alta sulla traversa, a ruota scambiano Pjanic e CR7 ma Sportiello è attento sulla conclusione del lusitano. Il portiere del Frosinone è ancora protagonista al 18′ quando toglie dalla porta una svirgolata di Molinaro e al 20′ quando respinge un bel destro del lusitano. Alla mezz’ora da una punizione di Pjanic, con la sponda di Ronaldo, nasce la rovesciata di Rugani che sfiora la rete, poi al 41′ ancora Molinaro sfiora il pasticcio consegnando la sfera a Mandzukic, ma Sportiello dice no. Ultimo sussulto della prima frazione con Pjanic che tenta la sortita dal limite, ma la palla finisce alta: si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa Juve ancora pericolosa in avvio: al 47′ Bentancur dal limite con un bel destro sfiora il palo. Al 53′ bel cross di Mandzukic, ma Ronaldo è in leggero ritardo sul secondo palo. Al 58′ Salamon mette in corner un pericoloso cross di Alex Sandro, a ruota Bernardeschi, appena entrato, assiste di petto Ronaldo, la cui girata però non è nello specchio della porta. Al 63′ lo stesso portoghese cerca la magia con il tacco, ma Sportiello risponde ancora presente, mentre al 69′ Bernardeschi pesca Cuadrado in area, ma la sua conclusione al volo è alta. Continua l’assedio bianconero, Mandzukic sfiora la rete girando di testa la sfera, che sibila a fil di palo. Ancora Juve vicina al gol con Alex Sandro al 79′, ma il suo destro è largo di pochissimo, poi al minuto 82 arriva il vantaggio bianconero: conclusione di Pjanic deviata, sulla sfera arriva come un falco Cristiano Ronaldo che batte Sportiello con freddezza. Al 90′ altra occasione per i bianconeri, con Ronaldo e Cancelo che dialogano in area, ma non riescono a concludere. In pieno recupero arriva il raddoppio di Bernardeschi, che conclude al meglio un contropiede avviato da Cristiano Ronaldo ed orchestrato al meglio da Pjanic. Finisce 0-2.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it