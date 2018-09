Calcio, FIFA Football Awards 2018: vince il croato Luka Modric! Didier Deschamps è il miglior allenatore

La Royal Festival Hall di Londra ha ospitato questa sera la cerimonia di premiazione dei FIFA Football Awards 2018: il premio per il miglior calciatore è andato, secondo le previsioni della vigilia, al croato Luka Modric, che ha battuto il lusitano Cristiano Ronaldo e l’egiziano Mohamed Salah. A premiarlo il numero uno del calcio mondiale, Gianni Infantino.

L’ANSA ha riportato le parole del vincitore: “E’ un grande onore e una meravigliosa sensazione trovarmi qui con questo trofeo tra le mani. Faccio i complimenti a Salah e Cristiano per la loro grande stagione. Questo premio non è solo per me, ma per tutti i miei compagni e gli allenatori del Real Madrid e della Croazia“.

La formazione ideale per la FIFA invece è la seguente: un 4-3-3 con David De Gea in porta, Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos e Raphael Varane a comporre la linea difensiva, Eden Hazard, N’Golo Kante e Luka Modric in mezzo al campo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kilyan Mbappé in avanti.

Il premio per il miglior allenatore è andato al CT della Francia campione del mondo, Didier Deschamps, mentre il Premio Puskas per il gol più bello è andato a Salah, per la rete segnata con la maglia del Liverpool nel derby contro l’Everton. Il belga Thibaut Courtois ha vinto il riconoscimento riservato al miglior portiere.

Miglior giovane è stato dichiarato Mbappé, mentre per il miglior gesto di Fair Play è stato premiato Lennart Thy. Il trofeo per la miglior giocatrice è stato assegnato alla brasiliana Marta, infine il miglior tecnico di squadre femminili è stato Reynold Pedros, allenatore dell’Olympique Lione femminile. Il premio per i migliori tifosi è stato assegnato ai sostenitori del Perù.













Foto: Alexander Ishchenko Shutterstock

