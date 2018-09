Basket, Amar’e Stoudemire rifirma per un anno all’Hapoel Gerusalemme. L’ex All-Star NBA ha ancora voglia di giocare

DESCRIZIONE : Milano NBA EUROPE LIVE TOUR 2010 Armani Jeans Milano New York Knicks GIOCATORE : Amare Stoudemire SQUADRA : New York Knicks EVENTO : NBA EUROPE LIVE TOUR 2010 GARA : NBA EUROPE LIVE TOUR 2010 Armani Jeans Milano New York Knicks DATA : 03/10/2010 CATEGORIA : Ritratto SPORT : Pallacanestro AUTORE : Agenzia Ciamillo-Castoria/G.Cottini Galleria : NBA EUROPE LIVE TOUR 2010 Fotonotizia : Milano NBA EUROPE LIVE TOUR 2010 Armani Jeans Milano New York Knicks Predefinita :

Ci sono quei giocatori che, una volta finita la loro parabola ascendente, semplicemente smettono di calcare i parquet. Poi ci sono quelli che, nonostante siano calati, ancora hanno il fuoco dentro. Amar’e Stoudemire appartiene alla seconda categoria: l’ex All-Star NBA, che per sei volte ha giocato la partita delle stelle negli States, dopo aver annunciato lo scorso anno il ritiro tornerà in campo con la maglia dell’Hapoel Gerusalemme.

Stoudemire, nel 2016-17, aveva già vestito la maglia del club israeliano, andando a far parte di una squadra il cui allenatore era Simone Pianigiani e che aveva nel roster parecchie vecchie conoscenze italiane, come Curtis Jerrells e Jerome Dyson. A un certo punto, è arrivato, per poche partite, Alessandro Gentile, nel pieno del periodo più difficile della sua carriera. L’Hapoel ha poi vinto la Coppa di lega israeliana, il campionato (non contro il Maccabi Tel Aviv, ma contro il Maccabi Haifa, che aveva eliminato il club simbolo di Israele in semifinale) ed è arrivato in semifinale di Eurocup.

La carriera NBA del giocatore di Lake Wales è nota: arrivato nella lega nel 2002 con la nona scelta assoluta, ha portato i Phoenix Suns a ritornare sui livelli degli Anni ’70 e poi dell’era di Charles Barkley. Il trio Nash-Marion-Stoudemire, però, è capitato nello stesso periodo della dinastia dei San Antonio Spurs, che ha impedito loro di arrivare anche solo una volta in finale NBA. Dopo Phoenix, le sue destinazioni sono state New York, dov’è rimasto ai Knicks dal 2010 fino al 2014, e poi Dallas e Miami: in entrambi i casi è restato in squadra per una stagione.

Con Amar’e Stoudemire ci saranno anche alcuni nomi che hanno fatto parlare di sé in passato: Lior Eliyahu, uno dei più forti giocatori israeliani degli ultimi 15 anni, l’ex Cremona TaShawn Thomas, l’ex Trento e Venezia Josh Owens, l’ex Cantù, Panathinaikos e Stella Rossa James Feldeine.













Credit: Ciamillo