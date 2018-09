Calcio a 5, 1a giornata Serie A 2018-2019: l’Acqua&Sapone apre le danze col Civitella, probabile avvio soft per Pesaro

I detentori del tricolore aprono le danze del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio a 5. L’anticipo di giovedì 27 settembre tra Acqua&Sapone Unigross e Civitella Colormax Sikkens C5 sarà la prima partita di un torneo ridotto ad appena 12 squadre, a seguito della mancata iscrizione di Luparense, Kaos Reggio Emilia, Imola e Cisternino.

Una vera e propria ecatombe di grandi club, che ha privato il campionato di svariate protagoniste, lasciando spazio alle matricole, la prima delle quali si appresta a sfidare i campioni d’Italia nel primo turno. L’Acqua&Sapone si è rinforzata con gli innesti di Avellino ed Ercolessi e sulla carta appare decisamente favorita nella prima uscita. Ma le insidie sono dietro l’angolo e l’entusiasmo del Civitella potrebbe anche fare la differenza in favore degli ospiti.

Il turno di campionato proseguirà sabato 29 settembre con la sfida tra il Feldi Eboli e il Maritime Augusta, quest’ultimo indicato come possibile sorpresa del torneo in virtù dell’innesto in squadra di Fortino, bomber oriundo tornato in Italia dallo Sporting. Il Came Dosson, intanto, appare seriamente intenzionato a ripetere il percorso strabiliante dello scorso anno e proverà ad avviare la sua scalata sul campo del Meta Catania Bricocity, altra matricola tutta da scoprire.

Avvio soft, invece, per l’Italservice Pesaro, che ha costruito uno squadrone con gli svincolati di Luparense (Honorio in primis) e Pescara e dovrà vedersela col Lynx Latina, avversario da prendere comunque con le molle evitando cali di tensione che potrebbero rivelarsi fatali contro un gruppo piuttosto talentuoso ed equilibrato. Il Lollo Caffè Napoli, intanto, è atteso da una delicata trasferta sul campo del Real Arzignano e dovrà gestire al meglio lo sforzo compiuto per accedere alla Supercoppa Italiana, se non vorrà incappare in brutte sorprese, soprattutto nella ripresa quando potrebbe affiorare la stanchezza.

Il derby tra Real Rieti e Lazio, infine, chiuderà la giornata di campionato e definirà le prime gerarchie di un torneo in cui due big (Acqua &Sapone e Pesaro) sembrano un gradino avanti a tutte, mentre il resto del gruppo si presta a qualsiasi risultato, con possibili sorprese e colpi di scena.

Di seguito, il riepilogo delle partite della prima giornata:

Serie A 2018-2019 – 1a giornata

Acqua&Sapone Unigross-Civitella Colormax Sikkens C5

Feldi Eboli-Maritime Augusta

Meta Catania Bricocity-Came Dosson

Italservice Pesaro-Lynx Latina

Real Arzignano-Lollo Caffè Napoli

Real Rieti-Lazio













Foto: Facebook Napoli Calcio a 5